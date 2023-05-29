هيئة انتخابات الأردن: البعث حزب أردني فقط

2023/05/29 | 10:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن محمد خير...

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