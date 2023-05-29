السوداني يجري زيارة الى مصنع النعمان

2023/05/29 | 10:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، زيارة الى مصنع النعمان التابع للشركة العامة للصناعات الانشائية. وذكر المكتب المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،ان “السوداني اجرى […]

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