2023/05/29 | 10:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغد الحسني الذكاء الاصطناعي..كوكب جديد – رغد الحسني أسهمت الاستخدامات المتزايدة للذكاء الاصطناعي في عدد كبير من المجالات التجارية والصناعية والمعلوماتية والأمنية وغيرها، في بروز حالة من الازدواجية طرحتها تلك الاستخدامات، حيث عُدّ الذكاء الاصطناعي بمثابة سلاح ذي حدين.فهو من ناحية يُعزز من قدرات تقديم الخدمات في كافة المجالات، إلا أنه قد يستخدم […]

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