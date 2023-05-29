"دراسة كبرى" تكشف السر.. كيف يعزز التحفيز الكهربائي وظائف عقلك؟

2023/05/29 | 10:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترح علماء في دراسة تعد "الأكبر والأشمل"، أن "التحفيز الكهربائي للدماغ" يمكن أن يساعد في تعزيز الوظائف العقلية للإنسان، وفقا لما نشره موقع "ساينس أليرت".

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