العراق.. ايقاف 30 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري خلال أسبوع

2023/05/29 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، توقيف 30 حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري في أسبوع.

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