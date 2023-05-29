العراق بين طريق الحرير وطريق التنمية

2023/05/29 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د بلال الخليفة

الجزء الأول: طريق الحرير والحزام

منذ عدة سنوات والصين تسعى الى إعادة

مجد طريق الحرير ولكن هذه المرة ليس

لتجارة الحرير بل لإنشاء حلف اقتصادي

يمتد على عدة مسارات تمتد من الصين شرقا

ال

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