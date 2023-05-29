2023/05/29 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين،

تحديدها نسبة السكان في المدن (الحضر)

والمناطق الريفية، موضحة حول سحب قانون

تنظيم العشوائيات من البرلمان.





وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة

الهنداوي، في تصري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن نسبة سكان الحضر والمناطق الريفية.. ماذا عن العشوائيات؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن نسبة سكان الحضر والمناطق الريفية.. ماذا عن العشوائيات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).