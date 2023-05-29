وزير التعليم يفتتح مباني جديدة في جامعة القادسية

2023/05/29 | 11:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير التعليم العالي والبحث

العلمي نعيم العبودي مباني كليات

وقاعات ومقتربات اخرى في عدد من كليات

في جامعة القادسية.

وقال بيان صحافي للوزارة اطلعت عليه

وكالة نون الخبرية ان "العبودي اكد خلال

افتت

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