إلغاء الحظر الوقائي على الماشية والاغنام في ديالى.. زال الخطر والمتابعة مستمرة

2023/05/29 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أعلن المستشفى البيطري في ديالى، اليوم الاثنين، الغاء حظر دخول وخروج الماشية والاغنام من مداخل المحافظة.

وقالت مدير المستشفى البيطري في ديالى ابتسام محمد لـ( بغداد اليوم)، إنه "تم إلغاء قرار حظر دخول وخروج الماشية من مناطق ضمن حدود قضاء بلدروز (30كم شرق بعقوبة) وناحية بني سعد (22كم جنوب غرب بعقوبة) والتي تم تطبيقه منذ اكثر من اسبوعين على خلفية اكتشاف اصابتين بالحمى النزفية".

واضافت أن "الغاء قرار حظر دخول وخروج الماشية من مناطق بلدروز وبني سعد جاء وفق الاليات المعتمدة من قبل المستشفى في زوال خطر انتشار الإصابة وانتقالها الى مناطق اخرى"، مؤكدة أن "عملية المتابعة ستبقى مستمرة من قبل الفرق البيطري تحسبا لظهور اي أصابات اخرى".

وبينت محمد أنه "كانت لدينا يوم امس حالة اشتباه بالإصابة بالحمى النزفية في قضاء بلدروز ( 30كم شرق بعقوبة)، وبعد ذلك أكدت الفحوصات أن المريض غير مصاب بالحمى النزفية".

وفي وقت سابق، أعلن المستشفى البيطري، عن فرض حظر وقائي لاكثر من اسبوعين على مناطق زراعية واسعة في بلدروز وبني سعد بعد تسجيل اصابتين مؤكدة بالحمى النزفية.

وكانت محافظة ديالى سجلت مؤخرا العديد من الاصابات بمرض الحمى القلاعية والذي يعد من الامراض الفتاكة للثروة الحيوانية.

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