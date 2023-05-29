مجهولون يخطفون إحدى

2023/05/29 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإقدام مجهولين على خطف احدى "البلوكرات" وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "اشخاصا لم يعرف عددهم قاموا بخطف احدى "البلوكرات" في منطقة الحارثية وسط بغداد بسبب اقامة دعوى قديمة من قبلها ضدهم".

وأضاف المصدر ، أنه "بحسب ادعائها أن الاشخاص معروفين لديها حيث قاموا بخطفها بسبب اقامة دعوى قديمة من قبلها ضدهم بسبب طلب مبلغ مالي".

وفي تفاصيل الحادث، تابع المصدر ، أن "الخاطفين قاموا بتخديرها عن طريق وضع قطعة قماش على وجهها تحتوي على مادة مخدرة وضربها في منطقة الرأس وحلق حاجبها الايمن واخذها الى احد الدور ضمن منطقة الغزالية، لافتا الى انهم قاموا بعدها برميها بالقرب من مستشفى النعمان في منطقة الاعظمية ببغداد".

وأكد المصدر ، أن "الفتاة حاليا ترقد داخل المستشفى لتلقي العلاج، وفي ذات الوقت تم تقديم شكوى من قبلها ضد هؤلاء الاشخاص".

وأشار الى ان "القوات الامنية ستتخذ اجراءاتها الاصولية لينالوا جزاء فعلتهم".

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