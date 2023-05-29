السلطات المغربية تفكك خلية موالية لـ

2023/05/29 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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فككت السلطات المغربية ،اليوم الاثنين، خلية موالية لتنظيم "داعش"، كانت تعتزم تنفيذ أعمال مزعزعة لأمن واستقرار البلاد، بحسب التلفزيون المغربي.

وقال التلفزيون إن الخلية كانت تنشط في مدينة طنجة وتتكون من 3 أشخاص بايعوا زعيم تنظيم داعش وكانوا يستعدون لتنفيذ أعمال "تخريبية" تستهدف منشآت حيوية وأمنية.

ويرى مسؤولون مغاربة أن الجماعات المتشددة في منطقة الساحل المجاورة، التي تجند وتدرب أتباعها عبر الإنترنت، "تمثل أكبر خطر على البلاد".



كذلك يبدي المسؤولون قلقاً لافتاً من انتقال بعض المغاربة الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" في بؤر توتير بالمنطقة، إلى الساحل الأفريقي.

ومنذ صدمة أحداث الدار البيضاء في 16 مايو/أيار 2003، كثفت الأجهزة من عمليات "ملاحقة الإرهاب"، وسعت إلى "تفكيك الخلايا قبل وصولها إلى مرحلة التنفيذ".

المصدر: وكالات

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