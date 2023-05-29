مغامر يحطم الرقم القياسي لأعلى مشية على الحبل المشدود.. شاهد ما فعله

2023/05/29 | 11:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطّم المغامر الإيطالي أندريا لوريني، البالغ من العمر 48 عامًا، الرقم القياسي لأعلى مشية على الحبل المشدود في مدينة ميلانو الإيطالية، حيث امتد الحبل أكثر من 670 قدمًا، وتمّ تعليقه على ارتفاع 450 قدمًا فوق سطح الأرض.

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