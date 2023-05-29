2023/05/29 | 11:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V_8sxWyWzVQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجتماع لائتلاف إدارة الدولة اليوم لبحث الخلافات الأخيرة حول استحقاقات الموازنة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اجتماع لائتلاف إدارة الدولة اليوم لبحث الخلافات الأخيرة حول استحقاقات الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).