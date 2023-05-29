مستشار ” يونيتاد ” يلتقي رئيس محكمة استئناف نينوى

2023/05/29 | 11:46 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – الموصل استقبل السيد رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد حسين في مكتبه اليوم الأحد الموافق ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٣ المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق الدولي التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الإرهابية(يونيتاد) السيد كريستيان ريتشر.وأوضح مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أنه “تم …

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