تراجع أسعار الذهب عالمياً

2023/05/29 | 11:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأمريكي في مطلع الأسبوع، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

وبحلول الساعة 02:52 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1944.09 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين بلغه يوم الجمعة.

ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي سجلت 1943.30 دولار للأوقية.

وتأثر الذهب سلبيا كأحد أصول الملاذ الآمن بعدما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إنه وضع اللمسات النهائية على اتفاق ميزانية مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، يشمل تعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار حتى أول يناير/ كانون الثاني 2025، وأضاف أن الاتفاق جاهز للعرض على الكونغرس للتصويت عليه.

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