2023/05/29 | 11:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، زيارة إلى أحد المصانع للاطلاع على خطط الإنتاج فيه.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن “السوداني أجرى زيارة إلى مصنع النعمان التابع للشركة العامة للصناعات الإنشائية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن واطلع على خطط الإنتاج فيه”.

التالي

منذ 13 ساعة

الجبوري: نهر دجلة تحول الى ساقية وأزمة المياه في تفاقم

منذ 13 ساعة

تقرير: إيران تبتز العراق بخفض الغاز لتسديد الديون وعرقلة تعاونه مع السعودية

منذ 14 ساعة

تأكيد نيابي على تمرير الموازنة نهاية الأسبوع الجاري

منذ 14 ساعة

جلسة الموازنة بأعداد “المفقودين”..



كردستان ترفض التعديل وبغداد تتمسك بالدستور

منذ 14 ساعة

الحلبوسي: دعم قطاع التعليم يجب ان يكون جزء من منهاج القيادات والاحزاب

منذ 14 ساعة

السوداني يهنئ اردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا

منذ 14 ساعة

بين مؤيد ومعارض..



جدل حاد حول طريق التنمية الجديد في العراق

منذ 14 ساعة

السوداني يلتقي رئيس مجلس القضاء الأعلى

منذ 15 ساعة

الاتحاد: اعتراض الديمقراطي على الموازنة لن يجدي نفعا وستمرر من دونه

منذ 15 ساعة

الحلبوسي يهنئ إردوغان بولايته الرئاسية الجديدة لتركيا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يزور أحد المصانع للاطلاع على خطط الإنتاج فيه) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يزور أحد المصانع للاطلاع على خطط الإنتاج فيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).