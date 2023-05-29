2023/05/29 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضحت وزارة التخطيط، الاثنين، بشأن سحب قانون تنظيم العشوائيات من البرلمان.

وقال المتحدث باسم الوزارة،ك عبد الزهرة الهنداوي، إن "نسبة السكان في المدن (الحضر) تبلغ 69.9%، ونسبة السكان في المناطق الريفية 30.1%".

وأضاف الهنداوي، أن "بعض المناطق الريفية شهدت زحفاً وتجريفاً في بعض مساحاتها بسبب أزمة السكن التي يعاني منها العراق وعدم وجود قانون يردع هذه التجاوزات على المساحات الزراعية".

وبين أن "الحكومة قامت بسحب قانون تنظيم العشوائيات من البرلمان لإعادة النظر به وفق المتغيرات التي حدثت في البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحو 70% من العراقيين يسكنون المناطق الحضرية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نحو 70% من العراقيين يسكنون المناطق الحضرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).