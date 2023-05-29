2023/05/29 | 12:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أردوغان يخاطب تركيا والعالم بإعلان مصير الأيام المقبلة | تقرير

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