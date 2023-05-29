2023/05/29 | 12:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: coAMYSp6OlE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تركيا تحسم الامر.. أردوغان رئيسا بأغلبية الأصوات | تغطية خاصة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تركيا تحسم الامر.. أردوغان رئيسا بأغلبية الأصوات | تغطية خاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).