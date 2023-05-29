كربلاء:اكساء الشارع الممتد من تقاطع الحر باتجاه الحي العسكري

2023/05/29 | 12:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية بلدية كربلاء باكساء

الشارع الممتد من تقاطع الحر باتجاه

الحي العسكري ضمن مشروع دوار الامام

الحسين (عليه السلام).

وذكرت المديرية في بيان صحافي اطلعت

عليه وكالة نون الخبرية ان " الملاكات

ال

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