سر رداءة وقود الإقليم.. الانتاج بلا هدرجة والبتروكيمياويات المضافة تزيده سوءًا

2023/05/29 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

كشف الخبير النفطي بهجت أحمد، اليوم الاثنين، عن أسباب رداءة الوقود في محطات إقليم كردستان واختلافه عن محافظات المركز الأخرى.

وقال أحمد لـ (بغداد اليوم)، إن "عملية تحسين الوقود تحتاج للهدرجة والأزمرة وهذه الوحدات موجودة في مصافي الإقليم ولكنها لاتتسع للكميات الكبيرة التي يستهلكها الإقليم والتي تقدر بـ 6 ملايين لتر يوميا".

وأضاف أن "تجار الوقود وبهدف تقليل سعر إنتاج الوقود يلجئون لهذه الخطوة ولايقومون بعملية تحسين الإنتاج، كما يضيفون كميات من البتروكمياويات، وهذه الكمية تؤثر على نوعية الوقود وتزيد من رداءته".

وفي وقت سابق، شكا مواطنو الاقليم من رداءة الوقود في المحطات، واصفينه بـ "المغشوش"، فيما طالبوا الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة محطات الوقود للحد من الغش والتلاعب.

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