تكونات رعدية تغزو سماء العراق..ست مناطق الأقل حظاً في الأمطار

2023/05/29 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس، فيما اشار الى سقوط للامطار خلال الساعات المقبلة في المناطق الغربية والشمالية للبلاد.

وقال عطية في منشور له عبر فيسبوك وتابعته (بغداد اليوم)، إن "التوقعات تشير الى أنه ستتركز الحالة في غرب وشمال البلاد مع بعض التكونات الرعدية في بعض الاماكن، بالاضافة الى سقوط الامطار في محافظات البصرة وميسان وذي قار".

واضاف أن "محافظات واسط و ديالى والسليمانية هي الاقل حظوظا بالامطار خلال 24 ساعة قادمة"، مشيراً الى "تكون بعض السحب الرعدية الخفيفة في شمال محافظة البصرة وشمال واسط".

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