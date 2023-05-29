الضفة الغربية.. مقتل فلسطيني وإصابة 7 في اشتباك مع قوات إسرائيلية بجنين

2023/05/29 | 12:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شاب خلال اشتباك بين قوات من الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في جنين، فجر الاثنين.

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