2023/05/29 | 12:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الإثنين، توزيع حصص إغاثية بين أربعة آلاف أسرة عائدة في سنجار. وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،انه “بتوجيه من وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة توزع حصصاً إغاثية بين أربعة آلاف أسرة عائدة في سنجار المركز الخبري الوطني.

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