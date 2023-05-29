القضاء والنزاهة النيابية يبحثان التعاون في مجال مكافحة الفساد الاداري والمالي

2023/05/29 | 12:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان مع لجنة النزاهة النيابية ، اليوم الاثنين ، التعاون في مجال مكافحة الفساد الاداري والمالي.وذكر اعلام القضاء في بيان تلقاه / المركز […]

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