ضبط 6 شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الوسطى

2023/05/29 | 12:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، عن ضبط 6 شاحنات في مديرية المنطقة الوسطى لمخالفتها الشروط.وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى تمكن من ضبط (6) شاحنات تحمل(اجهزة لصناعة المخابز والمعجنات، كلينكس خام، اعلاف، مقطعات دجاج، معمل واجهزة لدائن، معمل وفرن […]

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