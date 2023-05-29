2023/05/29 | 12:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت قرارات حكم مباراة فريقي إنبي وفيوتشر، في الدور الـ16 من بطولة كأس مصر، الأحد، حالة من الجدل والتفاعل من معلقين رياضيين ومغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بـ25 دقيقة وقت بدل ضائع.. قرارات حكم مباراة إنبي وفيوتشر في كأس مصر تثير تفاعلا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بـ25 دقيقة وقت بدل ضائع.. قرارات حكم مباراة إنبي وفيوتشر في كأس مصر تثير تفاعلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).