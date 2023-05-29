رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل لجنة النزاهة النيابية

2023/05/29 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

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أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الاثنين الموافق 29 /5 /2023 رئيس لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب السيد زياد الجنابي واعضاء اللجنة كلاً من النائب عالية نصيف والنائب عبد الامير المياح والنائب سروة عبد الواحد والنائب عبد الرحيم الشمري وبحث معهم التعاون بين القضاء والجهات الرقابية المختصة بموضوع النزاهة في مجال مكافحة الفساد الاداري والمالي.

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