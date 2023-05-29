2023/05/29 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، ضبط 12 شاحنة مخالفة في مديرية كمركي المنطقتين الوسطى والغربية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى تمكن من ضبط (٦) شاحنات تحمل(اجهزة لصناعة المخابز والمعجنات، كلينكس خام، اعلاف، مقطعات دجاج، معمل واجهزة لدائن،معمل وفرن صمون) مخالفة للضوابط والشروط الاستيرادية".

وأضافت الهيئة، ان "عملية الضبط تمت بأسناد من شرطة الكمارك".وفي سياق متصل، "تمكن قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الغربية من ضبط (٦) شاحنات تحمل (سيراميك، لاصق سيراميك، حلويات، بورد كهربائي فارغ، ملحقات بورد كهربائي) مخالفة للضوابط والشروط الاستيرادية"، بحسب البيان.وأشارت الهيئة الى أن "عملية الضبط تمت بأسناد من شرطة الكمارك".

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