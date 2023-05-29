وفد كردي يبحث مع زيدان معالجة الإشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية 

2023/05/29 | 13:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ووزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان كمال محمد، الاثنين، معالجة الإشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية العاملة بالإقليم.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل اليوم وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان كمال محمد والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث معالجة الإشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية التي تعمل في إقليم كردستان".

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