إلغاء تعديلات الموازنة الخاصة بالكرد.. البارتي لـ(بغداد اليوم): جهة واحدة امتنعت

2023/05/29 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن إلغاء فقرة التعديلات في موازنة 2023 الخاصة بالكرد بعد الوصول الى إتفاق سياسي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إنه "تم إلغاء فقرة التعديلات في موازنة 2023 الخاصة بالكرد بعد الوصول الى إتفاق سياسي".

من جهته، أكد عضو الحزب الديمقراطي وفاء محمد كريم لـ (بغداد اليوم)، أن "قادة الكتل السياسية وعدوا الديمقراطي يوم أمس بالغاء التعديلات التي أضيفت لقانون الموازنة"ز

واضاف كريم أن "جهة سياسية واحدة امتنعت عن الغاء التعديلات وهي عصائب أهل الحق"، مشيراً الى أن "".الموازنة ستمرر بعد إلغاء التعديلات التي هي ضد الإقليم وهدفها سياسي".

وأمس الاحد، حسم الاطار التنسيقي بإجتماعه، النقاط الخلافية حول الموازنة العامة الاتحادية.

وقال بيان للاطار التنسيقي، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الاجتماع بحث آخر المستجدات والتطورات السياسية، وجملة من الملفات المهمة في مقدمتها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث (2023، 2024، 2025)".

واضاف البيان، ان "المجتمعين شددوا على ضرورة حسم ملف الموازنة بأسرع وقت ممكن، لصلته المباشرة بعمل الحكومة وامور المواطنين اليومية وتحقيق متطلباته الخدمية".

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