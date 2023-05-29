الإطاحة بمنفذي عملية السطو بالمثنى.. بحوزتهما

2023/05/29 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

القت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ،اليوم الاثنين، القبض على منفذي عملية السطو المسلح في محافظة المثنى، فيما ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية وعجلتين فاخرتين.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بالتعاون مع هيئة النزاهة وبعملية نوعية استندت الى متابعة ميدانية وفنية من القبض على المتهم الرئيسي والمخطط لعملية السطو المسلح مع احد المتهمين في العاصمة بغداد".

واضاف البيان، أن "المتهم أقدم مع مجموعته بسرقة مبلغ قدره مليار دينار عراقي من احد الدور في محافظة المثنى ،بالاضافة الى ضبط مبلغ قدره 80 الف دولار اميركي مع عجلة نوع جي كلاس تم شراها من قبل المتهم مع مبلغ بالدينار العراقي".

وأشار الى انه "تم ضبط المتهم الاخر وبحوزته مبلغ يقدر بـ 50 الف دولار اميركي وعجلة نوع رانج روفر تم شرائها أيضاً من قبل هذا المتهم".

وتابع "تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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