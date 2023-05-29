الجفاف والتصحر يهددان

2023/05/29 | 13:13 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني العراق من أزمة مياه حادة وجفاف يضرب البلاد.الجفاف والتصحر لا يسببان فقط زيادة العواصف الرملية، بل يهددان "القيمر" أشهر وجبات الفطور في البادية العراقية والسورية.فما القصة؟

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