نائب: لن تمضي موازنة فيها سلب لحقوق الوسط والجنوب

2023/05/29 | 13:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد النائب المستقل ياسر الحسيني، اليوم الإثنين، بعدم المضي بموازنة لا تنصف محافظات الوسط والجنوب.

وقال الحسيني “نأمل من قادة الكتل وبالأخص قادة الإطار التنسيقي ان لا يذهبون بعيدا باتجاه سياسي في ما يخص الموازنة”، مشيرا إلى أن “أعضاء اللجنة المالية نظروا بالموازنة بشكل دستوري ومهني وفني دقيق، فضلا عن أنهم ضمنوا فقرات تخص حصة الإقليم تعد واقعية”.

وأضاف أن “جميع السنوات الماضية كانت الموازنة تمضي بشكل توافقي سياسي، أما هذه الدورة طالبنا أن تضمن مواد حقيقية تضمن جميع الإيفاءات المالية من الإقليم”.

وأردف قائلا: من المستحيل المضي في طريق يسلب حقوق الوسط والجنوب أو نصوت على موازنة بها سلب لحقوق الوسط والجنوب ومن المستحيل أن تمضي هكذا الموازنة “.

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