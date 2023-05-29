عمان وايران .. يوقعان مذكرتي تفاهم واتفاقيتين في مجالات ترويج الاستثمار وتبادل الفرص الاستثمارية

2023/05/29 | 13:33 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

اعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني حسين عبداللهيان، اليوم الاثنين، الاستمرار في معالجة وإيجاد الحلول السلمية للقضايا والتطورات في المنطقة، وكذلك تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وقال البوسعيدي، في مؤتمر صحفي في طهران، إن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق "أكدت عمق العلا...

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