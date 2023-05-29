2023/05/29 | 13:56 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات ميسان: ضبط 3 كيلوغرامات من "الكريستال" في قلعة صالح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/29 | 13:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات ميسان: ضبط 3 كيلوغرامات من "الكريستال" في قلعة صالح) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات ميسان: ضبط 3 كيلوغرامات من "الكريستال" في قلعة صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).