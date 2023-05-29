الموارد المائية تطهر (155) كم من جداول ومبازل ناحية الخيرات في كربلاء

2023/05/29 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الموارد المائية في

محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين،

عن تنظيف وتطهير جداول ومبازل ناحية

الخيرات بطول اجمالي يصل الى (155)كم

ليحقق نجاحا كبيراُ في تأمين المياه

الخام الى المجمعات البعي

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