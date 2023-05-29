الأعرجي من طهران: نعتبر أمن العراق أمن إيران وأمن إيران هو أمن العراق

2023/05/29 | 14:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى مستشار الأمن القومي العراقي

قاسم الأعرجي في زيارته الرسمية إلى

طهران ،صباح اليوم الاثنين، أمين

المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني

علي أكبر أحمديان، حيث بحثا القضايا

الثنائية، لا سيما تنفيذ الات

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