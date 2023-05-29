قفزة جديدة بأسعار الدولار في صيرفات بغداد

2023/05/29 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعا ملحوظا في البورصة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن " سعر صرف الدولار في بورصتي الحارثية والكفاح بلغ 146.600 دينار لكل 100 دولار".

وأضاف "فيما بلغ سعر البيع في مكاتب الصرافة بلغ 148.000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء بلغ 146.000 دينار لكل 100 دولار".

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