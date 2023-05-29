الصحة: اتلاف 3850 ألف طن مواد صلبة ومليوني لتر مواد سائلة غير صالحة خلال 2022

2023/05/29 | 14:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، اتلاف 3850 ألف طن مواد صلبة ومليوني لتر مواد سائلة غير صالحة خلال العام الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الرقابة الصحية، أجرت أكثر من (600) الف زيارة تفتيشية للمحال والأسواق العامة ومشاريع المياه خلال 2022 في عموم العراق لمتابعة الإجراءات الصحية أغلقت خلالها اكثر من 23 الف محلاً ومعملاً مخالفاً للشروط الصحية اتلفت خلالها اكثر من (3850) الف طن مواد صلبة واكثر من مليوني لتر مواد سائلة".وأكد المتحدث باسم الوزارة سيف البدر بحسب البيان، أن "فرق الرقابة الصحية تواصل وبشكل مستمر الزيارات التفتيشية للمحال والمطاعم والمعامل ومشاريع المياه والأسواق العامة لمتابعة الإجراءات الصحية لضمان صحة المواطنين ضمن توجيهات السيد وزير الصحة الأستاذ الدكتور صالح مهدي الحسناوي بمتابعة الأغذية والإجراءات الصحية لحماية المواطنين".وأضاف ان "الفرق اجرت (634449) زيارة تفتيشية بينها (597436) زيارة للمحال و (22165) زيارة للمعامل و (23848) زيارة لمشاريع المياه".ولفت البدر الى ان "العدد الكلي للإغلاقات المخالفة للشروط الصحية خلال 2022 بلغ (23430) مابين محال ومعامل بينها (22359) محلاً فيما بلغ عدد معامل المواد الغذائية التي أغلقت (1071) معملاً لمخالفتهم الشروط الصحية وإنتاج مواد غير صالحة للاستهلاك البشري".وأوضح أن "عدد المواد الصلبة التي اتلفت بلغت اكثر من (3850) الف طن مواد صلبة أي (3850542) كغم، واكثر من (2295752) لتر من المواد السائلة"، مبيناً أن "تلك الحملات تأتي تتواصل وبشكل يومي لحماية المواطنين وضمان وصول أغذية سليمة صالحة للاستهلاك البشري".

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