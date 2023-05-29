2023/05/29 | 14:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تستعد القوى الشيعية الى تحالفات جديدة قد تكون صادمة، بعدما...

ظهرت المقالة العزلة الشعبية تدفع أحزاب وتيارات الى التحالف مع الكيانات “القوية” لخوض الانتخابات أولاً على المسلة.

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