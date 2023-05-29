من بينهم جورج بوش.. شاهد كيف ينفذ مخادعون روس مقالب بقادة أجانب مؤثرين

2023/05/29 | 14:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث مراسل CNN، ماثيو تشانس، مع مخادعين روس نفذوا مقالب على زعماء أجانب مؤثرين خارج روسيا، بمن فيهم الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الإبن، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول.

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