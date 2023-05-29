بعد لقائه سلطان عمان.. خامنئي يرحب بتحسين العلاقات مع مصر

2023/05/29 | 14:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الاثنين، عن المرشد الأعلى، علي خامنئي، قوله خلال لقائه بسلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد، إن طهران ترحب بتحسين العلاقات الدبلوماسية مع مصر.

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