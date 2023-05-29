2023/05/29 | 14:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن الوطني يفكك شبكة إبتزاز بينها نساء في ذي قار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يفكك شبكة إبتزاز بينها نساء في ذي قار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يفكك شبكة إبتزاز بينها نساء في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).