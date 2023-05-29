2023/05/29 | 14:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة السوداني يرأس اجتماعاً لمتابعة الإصلاحات في ملف الزراعة واعتماد الوسائل الحديثة للري أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السوداني يرأس اجتماعاً لمتابعة الإصلاحات في ملف الزراعة واعتماد الوسائل الحديثة للري) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السوداني يرأس اجتماعاً لمتابعة الإصلاحات في ملف الزراعة واعتماد الوسائل الحديثة للري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).