بعد لقائه سلطان عُمان.. خامنئي يُعلق على تطوير العلاقات مع مصر

2023/05/29 | 14:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب المرشد الإيراني، علي خامنئي، بما وصفها بـ"رغبة مصر" في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع بلاده، وذلك خلال لقائه سلطان عُمان، هيثم بن طارق، في إيران الاثنين.

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