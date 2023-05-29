الرافدين: إطلاق وجبة جديدة من السلف تصل إلى 25 مليون دينار

2023/05/29 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الاثنين، إطلاق دفعة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه "تم منح وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع التي تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليون دينار".

وأوضح البيان، أن "صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ الزبون عبر إرساله رسالة نصية تعلمه بمنحه السلفة وذلك بعد أن استكمل كافة الإجراءات لمنحه إياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

ودعا البيان المستفيدين من تلك السلفة إلى "مراجعة فروع المصرف أو منافذ الصرف لاستلام السلفة".

وأضاف، أن المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعاً وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين".

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