تصل إلى 50 مليوناً.. إطلاق قروض مُيسرة لهذه الشريحة

2023/05/29 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، اطلاق الوجبة 35 من القروض الميسرة.

وقال الأسدي في تصريح نقله مكتبه الإعلامي: "أطلقنا اليوم، الوجبة 35 من القروض الميسرة المدرة للدخل"، لافتاً إلى أن "الوجبة تشمل 5 آلاف مقترض من الشباب الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات دائرة العمل واللتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".

وأضاف، أن "إطلاق الوجبة يأتي انسجاماً مع البرنامج الحكومي، حيث بدأت وزارة العمل بتنفيذ البرنامج الحكومي في جميع دوائرها".

وتابع، أن "هذه الوجبة هي الأخيرة قبل تعديل قانون القروض والتصويت على الموازنة"، مبيناً أن "القروض ستُصرَف للمشاريع المدرة للدخل والمشاريع الابتكارية وحاضنات الأعمال، وسيبدأ القرض من 20 مليوناً لكل مشروع يشغل عاملاً واحداً، ويصل إلى 50 مليوناً للمشروع الذي يشغل ثلاثة عمال".

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