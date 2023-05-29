هاغ يناشد الجماهير دعم الفريق لحرمان سيتي من ثلاثية تاريخية

2023/05/29 | 14:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – ناشد الهولندي إريك تن هاغ مدرّب مانشستر يونايتد الانكليزي جماهير النادي دعم الفريق مشدداً على أن “الشياطين الحمر” يملكون فرصة جيدة للفوز بالكأس المحلية والوقوف حجر عثرة أمام طموحات غريمه سيتي وحرمانه من ثلاثية تاريخية، سبق ليونايتد أن حققها.وأنهى يونايتد الموسم في المركز الثالث بفوزه على فولهام […]

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