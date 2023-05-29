شاهد.. وفاة مؤثر بطريقة مأساوية بعد مشاركته في

2023/05/29 | 15:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي مؤثر صيني بعد وقت قصير من ظهوره في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Douyin وهو يتجرع عدة زجاجات من مشروب كحولي قوي

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